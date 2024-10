Esteban Alvarado advierte a Comunicaciones

COSTA RICA – El portero de los morados fue claro con las aspiraciones de su equipo.

Esteben Alvarado, portero de Saprissa, habló sobre el juego de hoy ante Comunicaciones, en el que afirmó que no hay margen de error y es por eso que deben buscar a toda costa la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf para ir retomando el rumbo.

“Siento que el verdadero reto de Saprissa empieza a partir del martes (hoy). El martes (hoy) ya no tenemos margen de error, se acabaron las concesiones donde teníamos un partido con 60-70 minutos dominados y por ver la mosca pasar se nos va el partido. Un equipo como Saprissa no puede permitir eso y a partir del martes ya no hay margen de error, Saprissa tiene que salir a ganar”, dijo Alvarado sobre el duelo ante los cremas.

“Nosotros estamos acostumbrados a decirnos las cosas de frente como equipo, siempre en una dirección de mejorar. Empezamos muy bien el primer tiempo, se vieron cosas muy positivas y luego se dejaron de hacer cosas. Era un partido que jamás debimos haber perdido, eso lo tenemos claro todos en el camerino. Por lo que presiento personalmente, vamos a salir de esto”, agregó sobre el último resultado versus Cartaginés.

“Esto es fútbol y se cometen errores, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que mejorar tácticamente, no fuimos constantes. El equipo tiene idea de juego, está bien parado y rescato muchas cosas positivas a pesar que el resultado no se nos dio el fin de semana”, finalizó