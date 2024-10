CRÓNICA | Comunicaciones fracasa y se queda sin Copa de Campeones    

COSTA RICA. Los Cremas cayeron ante el Deportivo Saprissa por 3-1.

Saprissa y Comunicaciones disputaron esta noche el partido de Vuelta por el Repechaje a la Copa de Campeones, en el que los Morados se quedaron con el boleto de la clasificación al vencer a los Cremas por 3-1.

LAS ACCIONES

Sabiendo la necesidad de conseguir rápidamente un gol, Comunicaciones inició bien el partido con un cabezazo de Diego Casas dentro del área, que complicó el portero al portero del Saprissa.

Era el primer aviso del equipo Albo y parecía que la presión iba a continuar por abrir el marcador. Sin embargo, con el pasar de los minutos el equipo del Saprissa niveló la posesión de balón e inició a tener algunos acercamientos al área de Fredy Pérez.

En el minuto 16 Fredy Pérez no quiso complicaciones y con las manos envió un centro al tiro de esquina, y el equipo Morado comenzaba a tener mayor presencia ofensiva.

En el 25 de juego Azarías Londoño lideró un contra golpe hasta ganar línea de fondo, pero a pesar de tener a Casas y Mejía en una mejor posición prefirió sacar un suave disparo a la portería.

En el minuto 28 Jefferson Brenes se tomó confianza con un tiro desde fuera del área, pero el balón se perdía a un costado de la portería del portero Fredy Pérez. Eso sí, cuando el cronómetro marcó el minuto 33, el capitán Mariano Torres con un remate de pierna izquierda buscó el palo más lejano, y colocó el 1-0 en el encuentro.

Antes de que pudiera terminar la primera mitad el guardameta Fredy Pérez evitó el segundo del juego, al tapar con el pie izquierdo un remate de Javon East.

Para la parte complementaria nuevamente Jefferson Brenes con un disparo bien colocado desde un tiro libre, buscó el segundo poste pero el balón pegó en el travesaño y los Cremas se salvaban del segundo.

De lo poco que generaba Comunicaciones, Gerardo Gordillo intentó llevar peligro con un disparo, pero el balón se perdía a un lado de la portería, y el remate solo servía para las estadísticas.

Sobre el 56 de juego Javon East recibió un pase filtrado de Ariel Rodríguez, el futbolista quedó mano a mano con el portero, y con un toque adelantó el balón para quedar solo frente a la portería y poner el 2-0.

Saprissa atravesaba su mejor momento, y en el minuto 64 Vivi tuvo para ampliar el marcador, pero a pesar de tener a Luis Díaz en el segundo palo prefirió la individualidad, y desperdició la jugada con un remate desviado.

Después, Fredy Pérez con un manotazo sobre la línea de gol evitó el tercero, y Comunicaciones sufría en la zona defensiva. No obstante, para el minuto 74 Comunicaciones no correría con tanta suerte, ya que Luis Díaz en una gran jugada dejó parado a Rafael Morales dentro del área, y con un disparo de su pierna derecha cruzó a Pérez quien no pudo evitar el 3-0.

La serie estaba sentenciada, y en el minuto 82 Azarias Londoño colocó el 3-1 lo cual le daba una leve esperanza a su equipo por buscar los dos goles.

Sin embargo, el partido llegó a su final en el 94 de juego, y el Deportivo Saprissa se quedó con el boleto a la Copa de Campeones del próximo año, y Comunicaciones fracasó en su intento por competir en dicha competición al perder por 3-1 (4-2 en el global).