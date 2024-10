Vinicius se queda con las manos vacías

ESPAÑA – El delantero del Real Madrid no ganará el Balón De Oro.

En los últimos minutos se confirmó la noticia que el Real Madrid no enviará delegación para la ceremonia del Balón De Oro, luego que recibiera la noticia que su jugador Vinicius Júnior no será el ganador del premio.

Todo parecía indicar que el brasileño sería el triunfador del galardón, incluso se tenía previsto que una gran cantidad de compañeros, así como Carlo Ancelotti y Florentino Pérez, pero al final decidieron no ir a París, Francia.

Aunque no hay una versión oficial, personeros de la ceremonia comunicaron a los medios que están haciendo la cobertura que los merengues indicaron que no llegarían, con una evidente molestia por la decisión que Vinicius no tendría el premio.

Ahora la incertidumbre crece con respecto al ganador, pero todo parece indicar que será el centrocampista español Rodri quien ya está en Francia con varios compañeros del Manchester City.