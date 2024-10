Para César Calderón fue dolorosa la derrota en Malacatán

GUATEMALA – El defensor de los rojos habló de la goleada recibida ante los toros.

Municipal perdió su invicto en el Torneo Apertura 2024 tras ser goleado 4-0 a Deportivo Malacateco, resultado que fue doloroso para César Calderón, quien lamentó más lo abultado de la caída, pero ahora se enfoca en poder corregir errores.

“Perder duele, cometimos errores puntuales, ellos fueron contundentes y aprovecharon las oportunidades que tuvieron y eso se vio reflejado en el marcador”, analizó el defensor de los escarlatas.

“Nosotros sabíamos que no sería fácil, es un equipo complicado de local, con gente que se mueve bastante, no nos sorprende, pero sin duda no es algo que esperábamos”, agregó.

Sobre lo que queda en el campeonato opinó: “Hay que seguir adelante, esta derrota no nos puede desviar del objetivo de seguir en los primeros lugares, uno no quiere perder nunca, pero son cosas que pueden pasar, pero si por la manera en que se dio, ahora hay que ver en se falló y corregir”.

Los rojos ahora se enfocan en reponerse y ahora se preparan para recibir el sábado a Deportivo Marquense por la decimocuarta fecha del certamen.