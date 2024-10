La razón por la que Guatemala no votó para el Balón de Oro

FRANCIA – El país nuevamente se quedó fuera de la elección a los mejores jugadores del año.

Hoy se confirmó que Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, fue el ganador del Balón de Oro 2024, gracias a su gran temporada con el Manchester City y en especial por lo que realizó con la Selección de España con la que ganó la Eurocopa.

La ceremonia que se realizó en el Teatro Chatelet y que organiza la revista France Football, reunió las votaciones de periodistas quienes en su mayoría se inclinaron por Rodri, por encima de Vinicius Júnior que era uno de los favoritos.

Guatemala no pudo votar

Guatemala no pudo tener un representante entre los votantes porque la Selección Nacional Mayor no está dentro de las primeras 100 del Ranking de la FIFA, esto al estar posicionada en la 104, por lo que no es tomada en cuenta como en otros años.

France Football cambió el criterio desde hace dos años, por lo que los chapines tampoco pudieron votar en 2023 y podría hacerlo en el 2025 si en dado caso logra mejorar su ubicación en la clasificación.