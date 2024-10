VIDEO | Amarini Villatoro no subestima a Achuapa

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos analizó el juego contra los cebolleros.

Xelajú MC volverá hoy a la actividad en el Torneo Apertura 2024, cuando a las 21:00 horas reciba a Achuapa por la decimotercera jornada y en el que Amarini Villatoro se muestra cauteloso, llamando a la calma y no tener exceso de confianza.

“Hay que manejarlo con seriedad, en el plantel nadie subestima al rival, la expectativas del rival no es tanta como con otros equipos que han venido, pero les pido que nos apoyen para poder seguir con esa racha, sabemos que no será un juego fácil, habrá que tener paciencia, precisión, contundencia y ser inteligente”, dijo.

“Soy respetuoso con todos los rivales, he prendido con los años que no hay que sentirse más que nadie antes del pitazo inicial, porque a veces se puede ceder un resultado positivo por un exceso de confianza, siempre lo hablo, hay que tener optimismo, pero no confiarse, respeto el trabajo que ha hecho Ronald Gómez en su equipo”, agregó.