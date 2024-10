Gerardo Paiz cuenta lo que se conversó en la reunión con Luis Tena

GUATEMALA. El entrenador mexicano rindió cuentas tras el fracaso en la Liga de Naciones.

Recientemente se realizó una reunión entre el entrenador de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, con el presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, Gerardo Paíz.

Hoy, Guatefutbol.com logró conversar con el presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, quien contó lo que conversó con el entrenador de la Azul y Blanco.

“Realmente no me gustó perder, a nadie le gusta quedar eliminado, y por eso decidimos hacer una reunión con el entrenador Luis Fernando para platicar con él y ver como retomamos el rumbo, al final no hay que hacer un gran escándalo, porque seguimos vivos en la eliminatoria”, comenzó diciendo.

Por su parte Luis Fernando Tena explicó rindió su informe, y el presidente Gerardo Paiz indicó que: “Hay que hacer modificaciones en los viajes, en la logística, y obviamente en el tema técnico no me meto, pero tenemos que tener a los jugadores de cerca y el preparador físico de Guatemala, Iván Castillo, estará más de cerca con los PF de los equipos porque los futbolistas o no llegan en forma o no se están alimentando bien”, explicó.

Eso si, el máximo dirigente aclaró que nunca estuvo en duda el puesto de Luis Fernando Tena. “En ningún momento pasó por la mente que fuera relegado del cargo, para mi es un partido mal planteado, mal jugado y todos somos responsables. El técnico fue contratado para el Mundial y por un mal juego no podemos quitar al técnico”, finalizó.