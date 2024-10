Estos lineamientos deberá cumplir la afición de Alajuelense para entrar al Pensativo

SACATEPÉQUEZ. El estadio Pensativo contará con afición visitante para el juego entre Antigua y Alajuelense.

El equipo de Antigua recibirá esta noche a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Pensativo, en donde seguramente la afición local llegará en buen número, sin embargo, los manudos también contarán con el respaldo de su público.

No obstante, la directiva de Antigua intentará llevar el desarrollo del juego bajo toda seguridad para ambas aficiones, y para ello el club ha solicitado para los costarricenses: «La afición visitante sin excepción debe de presentar su cédula o pasaporte, si no lleva su ID de Costa Rica NO podrá ingresar al estadio».

Dentro de las restricciones el club indicó que está prohibido:

No cascos

No globos

No monedas

No sombrillas

No cinturones

Además que no se permitirá el ingreso de nintún tipo de botella ya sea de vidrio, plástico, metal aluminio, o cualquier tipo de objeto que pueda servir como objeto de lanzamiento.

El juego de Ida de la Semifinal de la Copa Centroamericana entre Antigua y Alajuelense comenzará hoy a las 20:00 horas, en el que los Coloniales buscarán dar el primer paso hacia la anhelada final.