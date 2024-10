Montoya salió molesto con el empate de Cobán ante Xinabajul

ALTA VERAPAZ – El entrenador de los cobaneros lamentó volver a tropezar de local.

Cobán Imperial empató sin goles contra Xinabajul – Huehue, resultado que no gustó al entrenador Roberto Montoya porque otra vez no se pudieron tener los tres puntos en el estadio Verapaz y también porque el arbitraje no estuvo a la altura del compromiso.

“El análisis que hacemos es algo superficial, porque revisaremos más adelante todos los detalles, me quedo con lo que se hizo en el primer tiempo donde se crearon ocasiones de gol, aunque no definimos, en el segundo fue difícil intentarlo en el segundo”, dijo.

“Estamos molestos porque dejamos puntos de local, no puede pasarnos eso en casa, porque nos sigue condicionando también lo del arbitraje, tengo dudas lo de la expulsión de Janderson, pero es algo que nos tenemos que adaptar, aunque el equipo contrario también cometió muchas faltas, pero obviamente el árbitro no es responsable que no anotemos”, agregó.

“El arbitraje es parte del partido, pero eso condiciona bastante, hubo unas faltas que merecían amonestar y no fue así, son cosas que hay que mejorarlas, pero tampoco nos vamos a excusar, el resultado no fue culpa de eso”, continuó diciendo sobre la cuarteta arbitral.

Sobre enfrentar a la X opinó: “Fue un partido táctico, cuando ambos nos quedamos con 10 hombres tratamos de proponer, pero ellos defendieron y a nosotros nos faltó creatividad. Tuvimos un partido más que no nos metieron gol, pero también hay que trabajar en marcar”.

Los príncipes azules continuaron hoy con sus prácticas, mañana viajarán a la ciudad capital para afrontar su juego del miércoles contra Deportivo Mixco.