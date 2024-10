Javier López: Mañana no solo juega Antigua, sino toda Guatemala

SACATEPÉQUEZ – El entrenador de los coloniales dejó clara sus expectativas para el compromiso ante el monstruo morado.

Javier López, entrenador de Antigua GFC, habló antes del duelo contra Alajuelense por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2024, en el que dejó claro que para él no solo tendrá participación su club sino también Guatemala.

“Tenemos a la plantilla completa y a plenitud, todos están en buen estado, por primera vez tendremos a todos, pero agradezco a Comunicaciones por posponer el partido del torneo local, era beneficio para ambos para este duelo de Costa Rica ante Guatemala, porque así lo sentimos, estamos listos”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Hemos vivido dos noches históricas en Honduras y Costa Rica, ahora es turno de vivirlo en el estadio Pensativo, ante uno de los mejores rivales del área, hacer los goles para ganar el partido e ir a su cancha a hacer un buen juego, sabemos la dificultad, pero eso es parte del progreso, porque cada vez se enfrentan a clubes que han superado sus dificultades”, agregó.

Sobre las posibilidades de ganar un título internacional opinó: “Para este club poder jugar la Copa de Campeones es algo histórico, es algo que no se repetirá todos los años, para Alajuelense es algo normal, lo ha hecho con más frecuencia, no es lo mismo para nosotros, por un lado nos hemos encontrado con el apoyo de equipos locales, porque mañana no juega Antigua, sino Guatemala, es algo que he aprendido de este país”.

“Los pequeños detalles serán los que definan quien accede a la final, lo más difícil ahora es Alajuela, no porque sea el campeón, sino porque es el que tenemos enfrente y tendremos que hacerlo de la mejor manera en el campo”, concluyó.

Antigua GFC recibirá mañana la visita de Alajuelense en la ida de las semifinales, en las que buscará tener un resultado positivo para poder afrontar de buena manera la vuelta en el Alejandro Morera Soto.