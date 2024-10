Carlo Ancelotti defiende a Jude Bellingham

ESPAÑA – El entrenador habló del rol que tiene el británico con los merengues.

Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa antes del juego que tendrá el Real Madrid este martes ante el Borussia Dortmund, por la tercera jornada de la UEFA Champions League y en el que se le cuestionó por Jude Bellingham, que ya no marca tantos goles como en la temporada pasada.

“A Mbappé se le pide que marque goles, mientras que a Bellingham trabajo. Para nosotros es mucho más importante el trabajo que está haciendo, aunque la plantilla todavía no está al cien por cien”, dijo.

“Yo creo que estamos satisfechos por su trabajo porque lo hace mucho en el campo. Compite mucho, se sacrifica…. No ha marcado los goles del año pasado, pero la sorpresa no es este año, sino los que marcó el año pasado. No nos faltan los goles de Bellingham, porque tenemos jugadores de gran talento enfrente. Para nosotros es mucho más importante el trabajo que está haciendo”, agregó.

Acerca de los cambios de posición del inglés opinó: “Cambió la posición el otro día, que lo puse por la derecha porque pensábamos que podía encontrar más espacios para entrar por segunda línea. La banda izquierda está más ocupada este año y la derecha se ha quedado un poco más descubierta. Podemos ser efectivos con Bellingham y Rodrygo por la derecha como lo somos por la izquierda”.

“El Borussia ha cambiado, primero de entrenador, también algunos jugadores. Mantienen la misma idea de fútbol, que trabaja bien y tiene calidad colectiva. un equipo intenso, que juega bien y con calidad individual y colectiva. Es un rival exigente porque además hace poco que ha jugado la final contra nosotros”, finalizó diciendo sobre el rival de mañana.

El Madrid está obligado a ganar luego de ser derrotado en la jornada dos ante el Lille y sobre todo para llegar con buen estado anímico al juego del sábado contra el Barcelona por La Liga.