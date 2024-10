Concacaf confirma enfrentamientos para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones

ESTADOS UNIDOS – Ganadores de los cuartos de final avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2025 y se clasificarán para la Copa Oro Concacaf 2025.

Concacaf ha confirmado los enfrentamientos para los cuartos de final y play-in de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25. Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo durante la Fecha FIFA de noviembre de 2024 y determinarán a los equipos que avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones y los Prelims de la Copa Oro 2025, respectivamente. Los ganadores de los cuartos de final también se clasificarán para la Copa Oro del próximo verano.

Después de completar la fase de grupos de la Liga A, que tuvo lugar en septiembre y octubre, los dos mejores equipos de cada grupo, Costa Rica y Surinam (Grupo A) y Jamaica y Honduras (Grupo B), avanzaron a los cuartos de final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la Liga A (en orden alfabético): Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. .

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Los cuatro enfrentamientos de cuartos de final son los siguientes:

CF1: Panamá vs Costa Rica (Cuarto equipo clasificado vs mejor primer lugar)

CF2: Estados Unidos vs Jamaica (tercer equipo clasificado vs siguiente primer lugar)

CF3: Canadá vs Surinam (Segundo equipo clasificado vs mejor segundo lugar)

CF4: México vs Honduras (mejor clasificado vs siguiente segundo lugar)

Liga de Naciones Concacaf 2024/25 – Tabla de posiciones Liga A

Grupo A

1. Costa Rica (8 pts, +6 gd) – avanza a cuartos de final

2. Surinam (7 pts, +5 gd) – avanza a cuartos de final

3. Guatemala (7 pts, +1 gd) – clasificado para los Prelims de la Copa Oro 2025

4. Martinica (5 pts, -3 gd) – clasificado para los Prelims de la Copa Oro 2025

5. Guadalupe (4 pts, -3 gd) – avanza al play-in y desciende a la Liga B

6. Guyana (1 pts, -8 gd) – avanza al play-in y desciende a la Liga B

Grupo B

1. Jamaica (8 pts, +3 gd) – avanza a cuartos de final

2. Honduras (7 pts, +4 gd) – avanza a cuartos de final

3. Nicaragua (7 pts, 0 gd) – clasificado para los Prelims de la Copa Oro 2025

4. Trinidad y Tobago (5 pts, -2 gd) – clasificado para los Prelims de la Copa Oro 2025

5. Cuba (3 pts, -2 gd) – avanza al play-in y desciende a la Liga B

6. Guayana Francesa (1 pts, -3 gd) – avanza al play-in y desciende a la Liga B

El calendario de los cuartos de final es el siguiente (el equipo local figura primero y los horarios de inicio se anunciarán en una fecha posterior)

Jueves, 14 de noviembre de 2024

Costa Rica vs Panamá

Jamaica vs Estados Unidos

Viernes, 15 de noviembre de 2024

Surinam vs Canadá

Honduras vs México

Lunes, 18 de noviembre de 2024

Panamá vs Costa Rica

Estados Unidos vs Jamaica

Martes, 19 de noviembre de 2024

Canadá vs Surinam

México vs Honduras