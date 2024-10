VIDEO | José Contreras: Es más fácil echar al técnico, como jugadores no estamos a la altura

GUATEMALA – El capitán de los cremas dio su punto de vista tras sumar otro juego sin ganar y de la salida de Willy Olivera.

Comunicaciones perdió ayer 0-4 de local contra Xelajú MC, resultado con la que extendió su racha de juegos sin ganar y esto provocó el despido del técnico Willy Olivera. José Contreras salió a dar la cara, lamentando la salida del entrenador, en especial porque los jugadores han estado fallando dentro del campo y espera que eso cambie.

“Es duro, son cosas del futbol donde es más fácil echar al técnico, como capitán y jugador los futbolistas tenemos que hacer consciencia que nosotros somos los que estamos fallando, no sabemos quien va a venir, pero hay que cambiar muchas cosas, lo que mostramos no es culpa del técnico, él no puede estar adentro, pero en lo interno del camerino tenemos que hacernos responsables”, dijo.

“Fue un partido malo, aunque no se habían dado los resultados, no habíamos jugado mal, veníamos de empatar en Costa Rica con buena intensidad, pero lo que pasó ante Xela es responsabilidad de los jugadores, así como en los momentos buenos nos gusta aparecer en las portadas y las redes, ahora debemos estar conscientes que no estamos a la altura”, finalizó.