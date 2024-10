RESUMEN | La pelea por el liderato se aprieta

GUATEMALA. Xelajú y Xinabajul se meten a la pelea por el primer puesto.

La Jornada 11 tuvo actividad este fin de semana, en el que Xelajú y Xinabajul se metieron en la pelea por el primer puesto junto a Municipal.

Los Chivos visitaron a Comunicaciones esta noche en el estadio Cementos Progreso, en el partido más atractivo de la Fecha 11. El resultado quedó 0-4 a favor de Xelajú para llegar a 20 unidades en el primer lugar, y que provocó incluso la salida del técnico Willy Olivera.

Xinabajul también hizo lo propio en condición de local, al vencer por 3-1 al Deportivo Malacateco, y llegó también a 20 unidades.

De esta manera los equipos de Xelajú y Xinabajul están con 20 puntos en la primera y segunda casilla, pero Municipal que es tercero tiene 19 unidades y con dos juegos menos.

Hay que recordar que los únicos partidos que no se disputaron fueron el de Guastatoya vs Municipal, y el de Zacapa vs Mixco, debido a que ambos fueron reprogramados.

Estos fueron todos los resultados:

-Cobán Imperial 3-1 Achuapa

-Antigua 4-2 Marquense

-Xinabajul 3-1 Malacateco

-Comunicaciones 0-4 Xelajú

-Guastatoya vs Municipal (reprogramado para el 23 de octubre)

-Zacapa vs Mixco (reprogramado para el 20 de noviembre)

En cuanto a la tabla de goleadores, José Carlos Martínez está primero con 5 goles, y el que lo sigue es Matías Rotondi también con cinco anotaciones.

En el tema del portero menos vencido, José Calderón está primero con solo cuatro goles recibidos, y en el segundo puesto se coloca Kevin Moscoso de Mixco con 8 anotaciones encajadas.