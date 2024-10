PREVIA | La Fecha 11 iniciará en el Verapaz

ALTA VERAPAZ – Los cobaneros y cebolleros se enfrentarán en el comienzo de la actividad del fin de semana.

Hoy a las 15:00 horas arrancará la undécima jornada del Torneo Apertura 2024, en el que Cobán Imperial y Deportivo Achuapa se enfrentarán en el estadio José Ángel Rossi en un duelo que equipos que buscan estar en la parte alta de la tabla.

Los príncipes azules no juegan desde el 28 de septiembre cuando empataron sin goles de local vs Xelajú, por lo que hoy tendrán la tarea de ganar en casa y así no seguir cediendo terreno en la clasificación.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Por su parte los cebolleros, también jugaron por última vez hace dos semanas, empataron de visita 1-1 ante Guastatoya y esta tarde intentarán dar otra sorpresa a domicilio para no despegarse de los punteros.