OPINIÓN | Muy difícil

En este calendario futbolístico que no da tiempo ni para respirar, saltamos de la Copa Centroamericana a la Liga de Naciones, en la que Guatemala depende de sí misma para ganar el Grupo A, pero la situación no es fácil.

De los seis equipos del sector, cuatro tienen posibilidades de clasificación, y podrán estar en las semifinales si ganan sus dos encuentros, pero unos la tienen menos complicada que otros.

Guatemala tenía obligación de derrotar a Costa Rica en casa, pero no lo hizo, y ahora ya no tiene margen de error, al extremo que no ganar el viernes en Guyana será sinónimo de eliminación.

Esto se deriva de la enorme posibilidad de que Guadalupe gane los seis puntos en el doble juego contra Martinica o, incluso, que dando una enorme sorpresa Surinam derrote a los ticos y luego a Guyana, aunque lo más lógico es que Costa Rica triunfe en Surinam y Guatemala haga lo propio en Guyana, con lo que ambos llegarán con siete puntos al duelo directo el martes en San José.

El ganador de ese encuentro tendrá un boleto y el otro probablemente sea para Guadalupe, por lo que habrá que jugar sin complejos, pero también con buen futbol y un planteamiento acertado.

Es difícil, pero no imposible.

