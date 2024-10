Marquense recibe fuerte multa

SAN MARCOS – Los leones tendrán que pagar las consecuencias del comportamiento de algunos aficionados.

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió con sancionar a Deportivo Marquense con la cantidad de 35 mil quetzales, esto luego que el árbitro Walter López reportara que él y su equipo de trabajo fueron agredidos por unos aficionados al salir del estadio Marquesa de la Ensenada después del juego versus Guastatoya del fin de semana.

Este fue el reporte que hizo el colegiado: “… Al salir del estadio, cuando la cuarteta arbitral y asesora nos dirigíamos a nuestro vehículo un grupo de aficionados del Equipo de Marquense plenamente identificados y en ESTADO DE EBRIEDAD se acercaron a nosotros a increparnos he insultarnos De una forma violenta, así como también nos lanzaron líquidos y restos de comida (agua y bebidas alcohólicas). Cabe mencionar Que en ningún momento tuvimos apoyo de elementos de seguridad ni privada ni pública. Así mismo menciono que únicamente Tuvimos apoyo del señor JULIO RODAS quien se identificó como GERENTE DEPORTIVO quien no pudo hacer mayor cosa. Gracias a Dios no sufrimos ningún golpe más que la suciedad de los desechos lanzados. También resalto que tanto ÁRBITROS Y EQUIPOS NO CONTAMOS CON UN LUGAR (PARQUEO) SEGURO, dejando nuestros vehículos En la calle siendo muy VULNERABLES a cualquier actitud violenta así como nuestra seguridad en el traslado a los mismos”.

Ante este comportamiento, el OD resolvió con sancionar al club felino con la cantidad de 20 mil quetzales por no cumplir con las obligaciones y requisitos de seguridad que es establecen en el Reglamento de Competencia.

A esto se le deben sumar 15 mil quetzales por el lanzamiento de objetos al cuerpo arbitral que puedan causar daño a la integridad física.