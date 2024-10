Villatoro: No fue nuestro mejor juego, pero fuimos efectivos

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos habló de la goleada ante los gallos.

Amarini Villatoro, entrenador de Xelajú MC, se mostró contento por la victoria de 4-0 ante Deportivo Zacapa, aunque aceptó que no fue el mejor partido de sus dirigidos, pero fueron contundentes y lograron adaptarse a los cambios que se tuvieron que hacer por las bajas.

“Contento con el resultado, con la aplicación del grupo, los que jugaron y debutaron lo hicieron bien, hubo contratiempos, lesiones, lo de Oscar Raí Villa con lo de su abuelo, pero a pesar de estas bajas el equipo lo hizo bien en un partido que fue complicado en el inicio y luego se manejó bien, lo importante en estos juegos es encontrar el gol”, dijo.

“El partido no era el que mejor se estaba jugando, pero encontramos la fortuna de dos erres puntuales de ellos, los aprovechamos y en el segundo tiempo ellos salieron, hubo más espacios y también se sacaron provecho para ser contundentes, talvez no llegamos muchos, pero esta vez si fuimos certeros”, agregó.

Acerca de los méritos para triunfar opinó: “No fue nuestro mejor juego, pero fuimos efectivos, no nos vamos a engañar, no vamos a decir que fue nuestro mejor partido, pero esto fue de contundencia, los goles llegaron, definimos a la hora que llegamos, en otros juegos hemos llegado y no anotamos, pero es parte de encontrar el equilibrio”.

“Estoy orgulloso de los muchachos porque se hicieron cambios de última hora, hubo un cierto desdibujo con respecto a la base, porque elementos como Maynor, Cummings y Villa no estuvieron, nos sigue costando llenar el vacío que dejó Cardoza, pero lo importante es que haya varios jugadores que están tratando de ganarse un puesto”, finalizó.

Los chivos volvieron este lunes a las prácticas, para preparar su visita del domingo a Comunicaciones por la undécima jornada del Apertura 2024.