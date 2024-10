Rafael Díaz solo se enfoca en el aspecto deportivo de Zacapa

ZACAPA – El técnico de los gallos dejó a un lado los problemas administrativos.

A Deportivo Zacapa le está lloviendo sobre mojado, el viernes FIFA le prohibió inscribir y fichar jugadores, luego el sábado cayó 4-0 ante Xelajú y ayer la directiva puso a disposición el equipo para que alguien más se haga cargo de este, a pesar de eso, el técnico Rafael Díaz se muestra optimista y se enfoca solamente en lograr los objetivos deportivos.

“La directiva tiene que resolver en su momento en el caso de las sanciones, soy entrenador, a eso me dedico y hago mi parte, estoy tratando de hacer mi trabajo, me enfoco en contar los resultados, ya cada uno tiene que hacerse responsable de sus responsabilidades”, dijo el técnico.

“Preocupa no ganar, porque esto es de puntos y si no se suma no se avanza, tenemos que analizar cómo encontramos al equipo en tema físico, táctico, nos acabamos de incorporar, hay buenos jugadores, hay cosas que no gustan, pero poco a poco hay que ir mejorando, dando nuestro mejor esfuerzo”, agregó.

“Somos serios, no es el primer equipo en el que trabajo, hemos tenido éxitos en algunos lugares, se ha trabajado de manera profesional y tarde o temprano tienen que venir los resultados, no nos podemos acomodar, nada será fácil y toca animar al grupo, seguir adelante para levantarnos.

Rafael Díaz: no nos vamos satisfechos con el resultado, se hizo un gran esfuerzo en el partido, pero lamentablemente Xelajú hizo bien las cosas, aprovechó sus oportunidad y al final el juego fue bastante desgastante para nosotros, porque no queríamos esto, pero acá no hay que bajar los brazos.