Pablo Centrone defendió a Jorge Moreno

HUEHUETENANGO – El técnico no dudó en salir al paso ante las críticas del joven guardameta.

Pablo Centrone ha tomado medidas drásticas con respecto a Rubén Darío Silva, al confirmar que lo tiene marginado y con esto Jorge Moreno será el dueño del marco, aunque este se ha llevado algunas críticas por los goles encajados versus Achuapa y en especial por los cuatro que le metió Municipal

“Moreno es un portero joven, de la Selección, que todo el mundo lo quería y solo nos lo dieron a nosotros, estuvo en un mundial, es alguien que se merece jugar y estamos sumando minutos con los jóvenes”, dijo.

“Por ahora estoy enfocado en Moreno porque tiene condiciones, pero no digo que Silva no las tenga, pero el que toma las decisiones soy yo y los dirigentes tendrán que decidir, si quieren a Silva que ataje, si no quieren, que me paguen y me voy”, agregó.

“Yo estoy tranquilo, Silva está fuera y Moreno sigue en el marco, hasta que yo siga en el club así será, yo pedí que viniera Rubén porque estaba seguro, pero Jorge ha avanzado y yo tengo que sumar minutos”, finalizó.

La X no jugó este fin de semana porque su juego ante los rojos se adelantó para el jueves, su siguiente duelo será el 13 de octubre cuando reciban a Malacateco.