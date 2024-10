Carlo Ancelotti revela en lo que está fallando el Real Madrid

ESPAÑA – El técnico de los merengues nuevamente habló de los resultados adversos del equipo.

Carlo Ancelotti charló hoy ante los medios de comunicación antes del partido de mañana del Real Madrid ante el Villarreal, en el que otra vez fue cuestionado por la caída del miércoles ante Lille por la UEFA Champions League, por lo que el entrenador habló de los aspectos en los que ha fallado su equipo.

“Cada uno puede opinar lo que quiere, la crítica es correcta visto lo del Lille. Hay momentos en los que tienes que reconectarse y hay que hacerlo rápido. A veces una derrota, a ninguno de nosotros nos gusta perder, pero a veces hemos tenido una racha muy alta y puedes pensar que eres invencible”, dijo.

“Una derrota te reconecta con la realidad, que es nuestro trabajo. No estamos a la altura, pero falta poco. Tenemos jugadores que no han llegado a su mejor nivel. No estamos lejos de donde queremos estar. Nos falta un poco de intensidad defensiva y ofensivo, en la circulación del balón”, agregó.

Sobre lo que ha hablado con sus jugadores comentó: “Hemos coincidido en el hecho de que nos falta intensidad con el balón. Tiene que circular más rápido para llegar a los delanteros. También intensidad defensiva”.

“Es una gran oportunidad si conseguimos reaccionar bien. Me ha gustado mucho la reacción del equipo, no querían perder y lo dimos todo al final del partido. La crítica de los jugadores ha sido buena. Estamos en el camino correcto y más fuertes que nunca”, finalizó.

El Madrid volverá mañana por la novena jornada de la Liga, cuando reciba la visita del Villarreal en el que buscará reponerse de su tropiezo en Europa.