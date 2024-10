VIDEO | Centrone confirma que tendrá al margen a Dario Silva

HUEHUETENANGO. El técnico no ha convocado al portero en los últimos encuentros.

Pablo Centrone habló en conferencia de prensa esta tarde luego de la derrota ante Municipal, en el que tocó el tema sobre la no convocatoria de Rubín Darío Silva en los últimos juegos.

El entrenador de la «X» señaló que ha visto en mejores condiciones al portero Jorge Moreno, «Moreno es un arquero joven, que es de la selección, que todo el mundo lo pidió y además está sumando minutos. Silva es un gran portero, pero el que toma las decisiones soy yo, y los dirigentes tendrán que decidir si quieren a Silva que ataje Silva, si no quieren a Centrone que me paguen y me voy, es así de fácil», comentó.

Centrone aclaró que no tiene ningún problema con el Darío Silva, y que incluso él solicitó desde un inicio del torneo la contratación del portero. «Yo estoy tranquilo, Silva está fuera y sigue Moreno en el arco, pero no tuve ningún problema con Silva», finalizó.