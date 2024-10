Queda claro que Antigua fue mejor que nosotros, dice Rodríguez

COSTA RICA. El delantero de los morados asegura que no se hizo el ridículo a nivel internacional.

El jugador del Deportivo Saprissa, Ariel Rodríguez, habló para los medios de comunicación al terminar el partido, en el que reconoció que Antigua fue mejor, pero aseguró que para él, la eliminación no es un ridículo internacional.

«Creo que no salimos a hacer el ridículo porque somos profesionales, yo no lo veo de esa manera porque tratamos de hacer las cosas bien, somos humanos, a mi me tocó fallar un penal pero allá (en Guatemala) se nos complicó. Lo que nos queda claro es que ellos (Antigua) fueron mejor que nosotros», explicó.

Saprissa quedó fuera de la Copa Centroamericana, pero todavía sigue con oportunidades de poder lograr un boleto a la Copa de Campeones en el repechaje que podría ser contra Comunicaciones.

El equipo Morado quedó fuera por 0-3 en el global, ya que en el partido de Ida quedó 0-0 en el estadio Pensativo, y en el encuentro de Vuelta que perdió por 0-3 contra el cuadro Colonial.