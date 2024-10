José Contreras muestra su apoyo a Willy Olivera

GUATEMALA – El volante de los cremas habló de las críticas a su entrenador.

José Manuel Contreras dio la cara luego de la derrota de Comunicaciones ante Municipal en el Clásico 331, en el que llamó a la unidad en medio de la mala racha y también mostró su apoyo al entrenador Willy Olivera tras las críticas recibidas.

“Es difícil asimilar todo. Así es el fútbol, pero tenemos la oportunidad de ir el jueves a Alajuela y tratar de hacer la hombrada y revertir la situación en que estamos. Estos momentos nos tienen que fortalecer como grupo, los jugadores tienen las condiciones, simplemente cuando los resultados no se dan y hay que aceptar la crítica”, dijo.

Acerca de los cuestionamientos a Olivera opinó: “Es normal que siempre se señale al cuerpo técnico, pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad dentro de la cancha. Trabajamos bien, trabajamos con ellos, pero lastimosamente como grupo hemos tenido desatenciones que no tienen nada que ver con el cuerpo técnico. Nosotros como jugadores tenemos que revertir esta situación”.

“A la afición no hay que reprocharle nada, es más, hay que agradecerles por estar en los malos momentos. No se nos están dando los resultados y estamos conscientes de que hay que dar más, por nuestra gente, por nuestro club y por nosotros mismos, porque no queremos estar en esta situación”, agregó.

“Hay que hacernos fuertes en el camerino, los momentos buenos ya van a venir”, finalizó diciendo enfocado en el juego versus Alajuelense del jueves.