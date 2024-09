Herrera: Ha sido increíble jugar para Guatemala

ESTADOS UNIDOS – El legionario se mostró orgulloso de ser parte de la azul y blanco.

Aaron Herrera fue entrevistado por el sitio oficial del DC United con motivo del mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde el jugador dio su sentir de ser parte de la Selección de Guatemala, esto gracias a las raíces que tiene por su señor padre.

“Significa mucho más para mí ahora que estoy más inmerso en esa cultura. Sí, ha sido increíble jugar para Guatemala, el país donde nació mi papá. Me aceptaron desde el principio y el apoyo fue increíble, por lo que hacer el cambio fue una de las mejores decisiones que he tomado. Lo he dicho una y otra vez, pero me encanta poder ponerme esa camiseta y jugar para ellos”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“El mes de la Herencia Hispana significa mucho para mí. Tengo profundas raíces en la cultura hispana y tengo muchos familiares que todavía viven en Guatemala. Me refiero a cientos de familiares que todavía viven allí”, agregó.

“Puedo ver a muchos de ellos cada vez que voy, así que es fantástico poder estar más involucrado en la cultura ahora que juego para ellos (Guatemala) y puedo ir más allí. Creo que un mes como este es muy importante para celebrar y abrazar las culturas hispanas”, finalizó.

Herrera seguramente será llamado para los duelos de la azul y blanco contra Guyana y Costa Rica por el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.