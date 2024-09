Esnaydi Zúñiga da la clave del buen momento que vive Xinabajul

HUEHUETENANGO – El atacante destacó el trabajo que se ha hecho por parte del plantel.

Xinabajul – Huehue es el actual líder del Torneo Apertura 2024, algo que se ha hecho gracias al trabajo del cuerpo técnico y plantel de jugadores según Esnaydi Zúñiga, quien destacó la mentalidad ganadora que se tiene tanto en juegos de local, como de visitantes.

“Tenemos un buen grupo, un buen equipo, se ha visto que este equipo no se entrega en cualquier cancha, somos unos guerreros, no importa si estamos de visita o de local, es lo importante, acá no hay figuras y se ha demostrado”, dijo.

“El cuerpo técnico sabe lo que ha hecho, las contrataciones y el armado, gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad de tener buenos resultados, ahora somos lideres y esperamos seguir de esta manera”, agregó.

Acerca de lo que se viene opinó: “Hay que seguir jugando igual, esforzándonos al máximo, acá todos metemos los que jugamos de titulares y de suplentes, somos unos guerreros, con humildad y es importante dentro del campo”.

La X volverá a jugar de local el domingo cuando reciba la visita de Marquense y contra quien buscará seguir con su buen paso.