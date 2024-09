Corena: Juntos vamos a salir adelante

COSTA RICA. José Corena salió con éxito de su operación.

El futbolista de Comunicaciones, José Corena, fue sometido a una operación en Costa Rica por la fractura en el peroné de la pierna izquierda, lesión que sufrió el pasado sábado en el partido contra Marquense.

Ayer el equipo de los Cremas enfrentó a la Liga Deportiva Alajuelense por la Ida de los Cuartos de Final, de la Copa Centroamericana, y en donde el plantel de jugadores se solidarizó con su compañero, José Corena.

«Gracias banda por ese gran detalle, no cabe duda que juntos vamos a salir adelante, no hay otra forma sino juntos, Dios me los bendiga siempre», comenzó diciendo el futbolista cafetero.

«Igual gracias a los que estuvieron pendiente de mi persona, estoy muy agradecido de verdad por cada mensaje de aliento, muchas bendiciones. ¡Vamos para adelante!», publicó en su cuenta personal.

Se tiene previsto que Corena regrese a los campos de juego en aproximadamente 14 semanas, por lo que se le verá nuevamente con el equipo hasta el Torneo Clausura 2025.