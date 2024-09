Se integró a su nuevo equipo

La guardameta guatemalteca Fabiola Mishel Montenegro se integró plenamente a su nuevo equipo.

La legionaria forma parte del Navarro College de Texas, Estados Unidos, luego de que se le abrió una nueva oportunidad de combinar sus estudios con la práctica del futbol colegial.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

La portera chapina llegó procedente de Unifut Antigua, equipo con el cual logró varios títulos de liga; además ha formado parte de diferentes procesos de Selecciones Nacionales.

¨Me había ausentado de las redes sociales, en cuanto al futbol se refiere, miles de razones me llevaron a hacerlo, desconfianza hacia mi capacidad, miedo a no lograr lo que anhelaba, incluso llegué a sentirme insuficiente conmigo misma, hoy logré uno de mis grandes sueños, al salir de mi país y más importante haciendo lo que me apasiona en la vida jugar al futbol¨ (sic) expreso la jugadora nacional en sus redes sociales.