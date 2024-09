El equipo Efut FC no se presentó a jugar el tiempo que faltaba en su choque contra Taxisco.

Dicho encuentro fue suspendido cuando restaban 27 minutos por jugar debido a un fuerte aguacero que anegó la cancha del estadio Las Calaveras de Taxisco, Santa Rosa, por lo que se decidió reanudarlo el lunes por la mañana, tal y como lo estipula el reglamento.

Sin embargo, Efut FC no se hizo presente, por lo que el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la segunda vuelta de la fase de grupos no se pudo completar. En los 63 minutos que se jugaron los Toros de Taxisco estaban ganando 2-0.

Por medio de un comunicado el equipo Efut FC expuso a la Liga Tercera División que el equipo no cuenta con los recursos económicos para incurrir en gastos no contemplados, como lo era pernoctar en Taxisco, por lo que solicitaron al Órgano Disciplinario que no les impongan ninguna multa.

Independientemente a si esto es atendido o no, el marcador final del partido favorecerá a Taxisco 3-0 por la incomparecencia de Efut FC.