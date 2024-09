Nicolás Martínez destacó el esfuerzo con Mixco para empatar con 10 hombres

GUATEMALA – El delantero anotó el tanto con el que los chicharroneros rescataron un punto de local.

Deportivo Mixco empató 1-1 contra Guastatoya el sábado, resultado que lo consiguió con un hombre menos y esto es un aspecto que Nicolás Martínez rescató porque se entregó todo en el campo y al final se logró evitar la derrota.

“Al último minuto se dio la oportunidad que entrara la pelota, tuvimos chances y no entró antes, por suerte se dio a tiempo y que el punto se quedara en casa a pesar de tener un hombre menos”, dijo.

“Habíamos tenido chances, en lo personal tuve una que no me quedó cómoda, pero se logró tener un punto en casa, porque no dejamos de luchar, no bajamos los brazos y con esfuerzo se consiguió”, agregó.

Acerca de sumar un tanto más en el torneo opinó: “Estoy contento, estoy en un gran grupo, con grandes personas, que desde que llegué me han hecho sentir cómodos, pero hay que continuar trabajando en lo personal y grupal, pensando en el siguiente rival”.

Los mixqueños volvieron hoy a las prácticas, aunque este fin de semana no tendrán actividad debido a que se reprogramó su visita a Antigua GFC para el 6 de noviembre.