Chava Estrada sobre la lesión de Corena: Jamás pasó por mi cabeza hacerle daño

SAN MARCOS – El defensor se manifestó luego de confirmarse la lesión del jugador crema.

Carlos Salvador Estrada no tardó en dar su punto de vista luego que se diera a conocer que José Corena sufrió una fractura, luego de que el defensor de Marquense propinara una fuerte entrada en el que desafortunadamente el jugador de Comunicaciones salió lesionado y ahora está en duda su participación para lo que queda del Torneo Apertura 2024.

«QUIERO PEDIR UNA DISCULPA DE TODO CORAZÓN A JOSÉ CORENA Y DESEARLE UNA PRONTA RECUPERACIÓN. FUE UNA JUGADA MUY RÁPIDA DONDE ME RESBALO Y LASTIMOSAMENTE LE PEGO EN EL PIE DE APOYO DONDE JAMÁS PASÓ POR MI CABEZA HACERLE DAÑO O LESIONAR A UN COMPAÑERO DE PROFESIÓN, PARA QUIENES ME CONOCEN SABEN QUE NO SOY UN JUGADOR CON MALA LECHE Y ME SIENTO TRISTE POR LO SUCEDIDO EL DÍA DE AYER”.

“EN MI TRAYECTORIA COMO JUGADOR SIEMPRE ME HE CARACTERIZADO POR COMPETIR DE LA MANERA MÁS HONESTA POSIBLE. HE PASADO POR LESIONES QUE ME HAN APARTADO DE LAS CANCHAS DURANTE MESES Y SÉ LO DIFÍCIL QUE ES. SIN MÁS QUE DECIR PIDO NUEVAMENTE DISCULPAS Y ANHELO UNA PRONTA RECUPERACIÓN Y QUE VUELVAS PRONTO A LAS CANCHAS».

El defensor de los leones ha sido fuertemente criticado por aficionados en las redes sociales, incluso lo han tachado de provocar el golpe a Corena de manera intencional, algo que él descartó en el comunicado antes citado.