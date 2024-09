En nuestro vigésimo aniversario

En 2004, cuando surgió en mi mente crear un sitio de internet, estaba entrando en un campo completamente desconocido, porque, además de dedicarme a la medicina, el periodismo deportivo lo ejercía en radio y escribiendo columnas para medios escritos, pero el internet era una zona inexplorada.

En aquellos tiempos los portales eran pocos, las redes sociales no existían, la velocidad de conexión era ridículamente lenta y los que veían futuro en esto se contaban con los dedos de las manos.

Aún así, me lancé a la aventura, pero como yo no sabía nada del tema busqué ayuda en empresas que ya no existen, como Terra, de las que no recibí ninguna respuesta, por lo que tuve que apoyarme en emprendedores que tenían inquietudes similares y con quienes podía poner en marcha el proyecto.

Allá por julio de 2004 le comenté lo que deseaba al ahora Ingeniero Carlos Meza y él me dijo que para él “sería un honor trabajar para el que sería el mejor sitio de internet de Guatemala”.

Aquellas palabras no las olvido y menos aún la rapidez con la que actuó para armar la estructura del sitio con las ideas que yo le había trasladado, a tal extremo que el 17 de septiembre Guatefutbol.com ya estaba funcionando.

El objetivo primario era tener un sitio en el que los aficionados pudieran consultar las estadísticas del futbol mayor guatemalteco, las que no estaban y siguen sin estar en ningún sitio que no sea el nuestro.

Pero además de los números, luego nos ampliamos a la información del acontecer diario, a las entrevistas, a los videos, a las publicaciones en redes sociales (cuando estas aparecieron, mucho después del nacimiento del Portal del Futbol Chapín), todo lo cual transformó a Guatefutbol en un sitio de referencia para quien quiera conocer lo que está sucediendo, sin especulaciones, sin amarillismo, sin noticias falsas, sino siempre trabajando con ética y profesionalismo para no defraudar a quienes confían en nosotros.

Como sucede en todos lados, por distintas razones muchos de los que colaboraron conmigo en esta tarea a lo largo de los años ahora ya no están con nosotros, pero a todos les agradezco el esfuerzo que en su momento hicieron, así como al equipo actual, que se faja 24/7 para mantener la información al día, yendo directamente a la fuente de la noticia y sin ningún compromiso más que con la verdad, tal y como debe ser.

También debo agradecer a las decenas de casas patrocinadoras que nos han acompañado, porque sin su respaldo seguramente no habríamos podido sobrevivir, pero sobre todo le decimos gracias a quienes día a día visitan Guatefutbol.com, porque ustedes son el motor que nos mueve para esforzarnos y devolverles el favor con la mejor información.

Hoy, 17 de septiembre de 2024, Guatefutbol.com cumple VEINTE AÑOS y confiamos en que por delante nos queden muchos más, y que en nuestro trabajo siempre contemos con la Bendición de Dios.