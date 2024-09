El deseo de Ancelotti para esta Champions League

ESPAÑA. El técnico italiano encara otra edición de la Champions League con el Real Madrid.

Este martes a las 13:00 horas el Real Madrid enfrentará al Stuttgart en el estadio Santiago Bernabéu, en donde iniciará otro largo camino para buscar otra final.

El técnico italiano Carlo Ancelotti, habló sobre los favoritos a ganar esta competición, en el que no ocultó su deseo porque el Real Madrid figure entre los favoritos para ganar certamen. “Siempre son los mismos, incluido el Real Madrid. Esta Champions, de todas formas, será otra historia. Ojalá podamos llegar hasta el final, como el año pasado”.

También agregó: “la Champions es muy especial. No sólo para el club. Pero como he dicho un montón de veces, no es sólo la competición, sino el día a día: estar aquí, hablar con los jugadores, preparar entrenamientos y aguantar los problemas que surgen”, explicó.

De esta manera el Real Madrid buscará comenzar este nuevo formato de la Champions League con una victoria, frente un cuadro alemán que quiere dar la sorpresa en España.