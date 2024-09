Javier López asegura que aumentará la exigencia de Antigua GFC

SACATEPÉQUEZ – El entrenador de los antigüeños no se conforma con lo que ha conseguido.

Antigua GFC superó 3-1 a Deportivo Malacateco en la séptima jornada del Torneo Apertura 2042, resultado que para Javier López no fue suficiente por lo que se vio en el campo, porque cualquiera de los dos clubes tuvo la oportunidad para hacer más anotaciones.

“Fue un partido un partido completo, tal vez el que más se hizo con el futbol que me gusta, tuvimos muchas llegadas en el primero y segundo tiempo, quizá ellos en el complemento nos hicieron retroceder y le dimos al rival la oportunidad de ponernos en aprietos, que está bien dirigido y que no dudo que pronto levantará”, dijo.

“El partido que hicimos tuvo mérito, porque aparte de posesión de balón es uno de los juegos donde llegamos con más insistencia, hicimos tres goles, pero también pudimos hacer más con todo respeto, pero ellos también hicieron méritos para anotarnos hasta tres veces”, agregó.

Sobre los cambios que hizo opinó: “Uno ve el antecedente, Malacateco no había perdido de visitante, yo al equipo le pedí que fuera más amplio, que llegara más, se trabajó duro en estas dos semanas y estoy contento por la posesión y llegadas que tuvimos, ahora falta mejorar en el acierto, porque sufrimos un poco, pero merecimos la victoria”.

“Mi exigencia sube más y seguirá subiendo conforme pase el tiempo, yo no me conformo, nos estamos conociendo más, pero esto aumenta porque nadie se puede relajar, el objetivo es la quinta estrella, hay otros 11 equipos que también buscan lo mismo y hay que seguir mejorando, no estoy contento porque generamos y terminamos sufriendo”, finalizó.

Los antigüeños no tuvieron tiempo para descansar y ahora piensan en su visita a Municipal del próximo miércoles por el encuentro reprogramado de la sexta fecha.