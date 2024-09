Los representantes de Concacaf debutan con derrota en el Mundial

UZBEKISTÁN – Los ticos y cubanos no tuvieron el mejor arranque del certamen.

La Copa del Mundo de Futsal Uzbekistán 2024 arrancó este día, en el que Costa Rica y Cuba tuvieron su debut como representantes de Concacaf, aunque no les fue de la mejor manera y desde ya se complican en sus aspiraciones por clasificar.

Los ticos que están en el Grupo A cayeron 5-2 contra Paraguay, mientras los caribeños que son parte del B recibieron una goleada de 10-0 ante Brasil.

En los otros encuentros, Tailandia se impuso 2-1 a Croacia, mientras la local Uzbekistán igualó 3-3 versus Países Bajos.

Mañana seguirá la actividad con el Grupo C con los duelos de Afganistán vs Angola y Argentina vs Ucrania, mientras en el D chocarán Nueva Zelanda vs Libia y España vs Kazajistán.

El lunes 16 de septiembre debutará Guatemala cuando a las 9:00 horas juegue contra Francia por el Grupo F.