VIDEO | Amarini Villatoro defendió a José Calderón

QUETZALTENANGO – El entrenador salió al paso luego del error de su portero.

Amarini Villatoro, entrenador de Xelajú MC, lamentó la derrota en la cancha de Mixco, pero también aprovechó para hablar del error del portero José Calderón y a quien no dudó en defender, incluso al señalar que el fallo fue colectivo y no solo del panameño.

“Tristes porque teníamos la esperanza y la fe de sumar, lo intentamos, los errores son parte del futbol como suelen suceder. En el segundo tiempo lo hicimos mejor, no me gustó el primero, no nos animamos a jugar, perdimos mucho la pelota en una cancha pequeña y dividimos mucho la pelota, me molesta porque reaccionamos hasta que recibimos el gol”, dijo.

Acerca de la falla de Calderón opinó: “El futbol es así, te pongo un ejemplo, es un error en conjunto, las dos jugadas más claras del segundo tiempo fueron así, Chepo soltó la pelota, pero la defensa debe estar atenta, en término futbolístico hay que desconfiar del compañero en zona defensiva para proteger la pelota”.

“En el otro marco, Moscoso suelta la pelota, rematamos y el defensa estuvo atento para sacar la pelota, no es de culpar a una sola persona, esto es de conjunto”, finalizó.