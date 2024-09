Adrián García Arias envió mensaje a los que piden su despido

ZACAPA – El entrenador fiel a su estilo habló sin filtros y fue claro con su postura.

Adrián García Arias se ha hecho cargo de Zacapa en el Torneo Apertura 2024, pero no ha tenido el inicio esperado con respecto a los resultados, por lo que un sector de seguidores ya ha pedido que sea cesado, pero el entrenador fue claro y mandó una respuesta contundente.

“Muchos querían que perdiera el domingo para que me corrieran, pero es la gente que no sabe de futbol, la que solo crítica, no sabe lo que está pasando, cuando íbamos perdiendo 2-0 muchos estaban pidiendo mi cabeza, pero es parte de, pero les digo a esos pesimistas que se sumen al barco”, dijo.

“Siempre es responsabilidad del cuerpo técnico, la culpa del entrenador cuando se pierde, pero en el momento ganador todos quieren estar, en los momentos malos muchos tiran la piedra y esconden la mano, Zacapa debe seguir trabajando y está demostrando que mete”, agregó.

Sobre los resultados obtenidos opinó: “No hemos jugado mal, contra Guastatoya hicimos un buen juego, Xinabajul nos ganó por dos errores, luego en Comunicaciones lo hicimos bien fallamos y nos superaron, pero el tiempo corre, lo que ha pasado ha servido para aprender, no nos podemos conformar, ni relajarnos, pero tenemos que ganar”.

“En Achuapa me pasó lo mismo, estábamos cerca de descender y nadie creía que nos íbamos a salvar luego terminamos líderes, hay que trabajar, solo eso sirve y el jugador a veces se enoja por no jugar, pero todos deben esforzarse y siento que lo van entendiendo”, finalizó.