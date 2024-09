VIDEO | Ronald Gómez salió satisfecho a pesar de la derrota

JUTIAPA – El entrenador tico lamentó encajar un gol en la parte final.

Achuapa perdió ante Comunicaciones con un gol en contra de Erick Lemus, el cual no permitió que sumara puntos en el estadio Cementos Progreso, pero a pesar de eso Ronald Gómez aplaudió el esfuerzo de sus jugadores.

“Se rescata que en el partido se trabajó bien, enfrentamos a un gran equipo como lo es Comunicaciones en su campo, habíamos hecho un buen juego hasta ese último minuto donde cayó el gol, pero nosotros tuvimos para terminar todo antes y llevarnos los tres puntos, no el empate, pero no concretamos, me voy satisfecho por lo que hizo el equipo y el esfuerzo de los jugadores”, dijo Gómez.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Los futbolistas lo hicieron bien, perdimos pero nos vamos satisfechos. Sabíamos que a Comunicaciones le cuesta un poco la salida, pero son peligrosos con los balones largos a Diego Casas, hicimos buena presión y creamos opciones pero si no se anota, no se puede ganar”, agregó.

Los cebolleros no jugarán este fin de semana y ahora se enfocarán en recibir a Xinabajul – Huehue el 22 de septiembre.