Marvin Ceballos pide a la directiva de Xinabajul el pago de los salarios

HUEHUETENANGO – El futbolista salió al paso por sus compañeros para solicitar el dinero que se adeuda.

El plantel de jugadores de Xinabajul – Huehue nuevamente manifestó su molestia con la Junta Directiva, porque después de una semana no se ha recibido el dinero que se les prometió, algo que confirmó el futbolista Marvin Ceballos quien públicamente pidió que se cumpla con lo que ya se había platicado.

“La directiva se comprometió desde la semana pasada, que en los primeros cinco días de septiembre hacer efectivo al plantel, a los nuevos y a los que se nos tiene una deuda mayor, por el momento no se ha tenido respuesta positiva”, dijo.

“Han dicho que los patrocinadores no han depositado y están a la espera de la firma de otro, pero lamentamos que administrativamente las cosas no caminen como se ha hecho en lo deportivo”, agregó.

El atacante amplió detalles sobre el pacto que se tiene con los dirigentes: “El día del partido contra Antigua nos hablaron, nos prometieron el pago y seguimos esperando respuesta, es necesario para todos poder tener el salario al día. De la actual temporada solo se adeuda agosto y se supone que se iba a pagar a inicios de septiembre, comprendemos que puede haber atrasos, pero es un tema que nos habían prometido”.

“El plantel está dolido con esto, porque muchos tenemos planes y pagos que cubrir, nosotros como profesionales tratamos de seguir, es duro no cobrar, por respeto no diré los meses, pero muchos ya vamos por cuatro hasta seis meses, pero en el campo tratamos de que esto no se vea reflejado, cuesta porque es algo importante para nuestras familias”, añadió.

“Deportivamente estamos haciendo bien las cosas, tratamos de que dentro del campo no afecte, pero cada uno lo maneja y es difícil manejarlo en un plantel, pero esperamos que se pueda cumplir en la semana”, finalizó.

La X recibirá a Mixco el domingo, aunque hoy el trabajo fue irregular, los jugadores siguen con los planes de afrontar el juego.