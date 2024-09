VIDEO | Luis Fernando Tena no salió contento con el empate contra Costa Rica

GUATEMALA – El técnico mexicano lamentó que no se ganaran los tres puntos de local.

Guatemala empató ayer sin goles contra Costa Rica, resultado que no gustó a Luis Fernando Tena quien admitió que se fue con la sensación de no ganar, incluso que hubo cierta frustración por no darle una alegría a los aficionados que llegaron al estadio, aunque el resultado en cierto punto fue justo.

“Nos quedamos con la sensación que pudimos haber ganado el partido, estamos conscientes que teníamos a un rival con jerarquía, de mucha potencia, el trámite del partido fue parejo, quizá tuvimos dos opciones de gol que no concretamos”, dijo.

“No tanto que perdonamos, el partido fue parejo, Costa Rica es fuerte, con jugadores buenos, defensa solida que nos costó abrir, pero tanto la afición y nosotros nos quedamos con la sensación que pudimos haber ganado el partido, no estamos contentos, el equipo se plantó bien, pero no ganamos y nos vamos con la frustración de no darle una alegría a la gente”, fue parte de lo que mencionó el técnico.