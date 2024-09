VIDEO | Nicholas Hagen revela la clave para detener el penal

GUATEMALA – El portero fue la figura en la victoria de los chapines.

Nicholas Hagen se ganó los focos en el triunfo de ayer de Guatemala contra Martinica, en especial al atajar un penal que hubiera significado el 2-2, aunque el guardameta reveló que siguió el consejo de Alejandro Galindo para lanzarse del lado correcto.

“Allí está (Alejandro) Galindo hay que preguntarle a él, fue algo del juego, creo que era vital, al final decidí hacerle caso, salió bien y era de saber a donde iba el balón, pero era un buen momento, en el que necesitábamos y lo importante fue el resultado”, dijo.

“Trabajo todos los días para estar así, en el futbol no todos son altas, sino que rica sería la vida, pero estoy contento por donde estoy y a donde he llegado, no ha sido fácil no me detengo”, agregó.

“Queríamos ganar, es un torneo difícil donde habrá dificultades, ahora se viene un rival complicado, que juega más por decirlo así, pero debemos hacerlo bien y estar firmes”, finalizó.