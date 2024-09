Quedaría fuera

GUATEMALA. La Selección Nacional presenta una baja de último momento.

Esta noche a las 20:00 horas la Selección de Guatemala tiene planificado enfrentar a Martinica, y en el que se espera que pueda arrancar la Liga de Naciones con el pie derecho.

Aunque el técnico Luis Fernando Tena había indicado que tenía todo el plantel a su disposición, el futbolista Carlos Mejía estaría fuera del partido contra Martinica, debido a un golpe que sufrió en el último entrenamiento.

Por ahora esta información no es oficial, la Fedefut no se ha pronunciado, y aunque faltan pocas horas para el partido de Guatemala, las probabilidades de que Carlos Mejía no figure dentro de los convocados son altas.

El partido entre Guatemala y Martinica comenzará a las 20:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores, que marcará el inicio de la Liga de Naciones para el combinado chapín.