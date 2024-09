Dani Carvajal y Vinicius tienen un cruce de palabras

ESPAÑA – Los futbolistas del Madrid entraron en un debate.

Vinicius Júnior nuevamente ha entrado en polémica con sus declaraciones, en especial luego que en una entrevista declara que España tiene que cambiar, en especial porque consideraba que era un país racista y que ante esto debería de existir posibilidad que le quita la sede del Mundial del 2030.

Esto generó varias reacciones, en especial de Dani Carvajal, capitán de la selección española, en el que no estuvo de acuerdo con lo que dijo su compañero del Real Madrid, aceptando que tiene razón en que no la ha pasado bien.

“España no es un país racista. Sé lo que sufre Vinicius y lo apoyamos interna y públicamente. Creo que La Liga está mejorando con los protocolos contra el racismo y contra esa gente que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel”, dijo.

“Al margen de todo ello, no considero que España sea racista y no merezca el Mundial 2030. España es diversidad cultural altísima. No hay que poner en duda esas cosas. Desde pequeño me críe con personas de muchas nacionalidades a mi alrededor. España para nada es un país racista. Se merece esa Copa del Mundo”, finalizó.

El brasileño se ha convertido en objeto de insultos de varios aficionados en los estadios españoles, por lo que ha hecho varias denuncias públicamente sobre los ataques.