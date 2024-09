Suárez: No cambio la Copa América ganada con Uruguay por nada

El delantero se despidió de la Selección de Uruguay a sus 37 años.

La Selección de Uruguay dejará de contar con el delantero Luis Suárez, quien en conferencia de prensa horas atrás, confesó que ya no formará parte del equipo Charrúa.

“Tengo la tranquilidad de que me retiro porque soy yo quien quiere dar un paso al costado. Hay jugadores con una gran progresión, tengo 37 años y es muy difícil que pueda jugar el siguiente Mundial. Soy yo quien se retira y no las lesiones o que dejen de llamarme. Me puedo entregar al máximo hasta el último partido y no será que la llama se apague poco a poco”, comentó Suárez.

El futbolista que milita en el Inter de Miami de la MLS, también dijo: “He ganado muchos títulos a lo largo de mi carrera pero no cambio la Copa América ganada con Uruguay por nada”.

Luis Suárez ganó la Copa América en el 2011, con la escuadra uruguaya con la que debutó en febrero del 2007. En total jugó 142 partidos, anotó 69 goles y es el máximo goleador de la selección.