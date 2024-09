Javier López destacó el esfuerzo de los jugadores de Antigua GFC

SACATEPÉQUEZ – El entrenador de los antigüeños admitió que su plantel se encuentra cansado.

Javier López López no escondió su satisfacción por la victoria de ayer de 3-0 de Antigua GFC ante Deportivo Zacapa, aunque no salió contento porque en momentos se perdió el control del juego, aunque aceptó que se dio por el cansancio que trae el plantel y por el calor que hubo en el partido.

“Felicito al equipo porque hicimos un partido duro, había calor, cansancio y nos enfrentamos a un rival que en ciertos momentos exigió, solo me queda felicitarlos, hubo momentos de buen juego y en la segunda parte metimos varios juveniles para que sumen minutos y vayan teniendo experiencia”, dijo.

“No me gustó que en el segundo tiempo no tuvimos mucho el balón, corrimos mucho hacía atrás por la perdida del balón, eso nos desgastó más, pero entiendo que no es fácil hacerlo con este calor y más porque venimos de una semana cansada”, agregó.

Acerca de lo que se viene para el club en este mes opinó: “Vamos a analizar estos cuatro partidos que se tienen, tengo el objetivo claro de pasar a semifinales en la Copa Centroamericana, con esto se conseguirá otra meta que es clasificar a la Copa de Campeones y seguir en la lucha por el título, es la forma más rápida y directa, pero también la más complicada porque enfrente estará Saprissa”.

Los coloniales son uno de los clubes que está en competición internacional, ahora se enfoca en visitar a Municipal el sábado, aunque es probable que este duelo sea reprogramado.