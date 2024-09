García Arias acepta que su puesto está en la cuerda floja

ZACAPA – El técnico habló del momento que viven los gallos.

Adrián García Arias nuevamente dejó claro que Deportivo Zacapa está muy limitado, que se ve reflejado porque aún no se gana y tampoco se anota. El técnico admitió que su puesto se mantiene en la cuerda floja porque los resultados no se dan, pero que está satisfecho porque a pesar de todo sus futbolistas están compitiendo y mostrando el mejor futbol posible.

“Soy un entrenador que le gusta jugar bien a la pelota, puedo entender que algunos no tienen algunas características, pero es lo que tengo, no pondré excusas que no se trabaja en las fuerzas básicas, no me hago tanto problema, si no me alcanza o si es otra cosa, pero este equipo siempre juega y se ha visto en todos los juegos a pesar de que no hemos ganado”, dijo.

“Mi obligación es hacer mejores futbolistas, eso se hace enseñándoles en los entrenamientos, a jugar con y sin pelota, pero al final de cuenta no están saliendo las cosas, porque ni llevamos un gol, contra Antigua tuvimos ocasiones y no se pudo, no enfrentamos a un equipo cualquiera, porque ellos tienen grandes jugadores línea por línea, pero les competimos”, agregó.

Acerca de que si tema por su puesto opinó: “Mi trabajo siempre estará en la cuerda floja, más por los resultados, pero estoy tranquilo, porque a pesar de estar con 10 hombres se compitió, yo soy muy transparente, no miento a los jugadores, lo que ofrezco es lo que pido, les dijo que estén tranquilos y orgullosos, pero es lo que nos alcanza, pero por eso hay que cuidarse y hacer lo que se pueda para mejorar”.

“El plantel está unido, no hay malas caras, solo no se están dando las cosas, no estamos jugando mal, sería malo decir que lo vamos a seguir intentando, es mejor decir que vamos a trabajar, porque solo así se podrá salir adelante, ser autocríticos sobre todo”, finalizó.

Los gallos son uno de los equipos que aún no ganan en el Torneo Apertura 2024 y el único que aún no anota, el domingo volverán a jugar cuando visiten a Achuapa.