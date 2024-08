Hagen sabe la presión que tiene en la Selección Nacional

ESTADOS UNIDOS – El portero habló antes de unirse a la convocatoria.

Nicholas Hagen será uno de los legionarios de la Selección de Guatemala para el partido amistoso de mañana ante Uruguay, en el que mencionó que sabe la presión que tiene, en especial porque juega afuera, algo que también lo motiva a seguir trabajando fuerte.

“Yo vine a este equipo (Columbus Crew) para ser campeón, en la selección lo saben, lo hablé con el técnico, la meta es estar en el mundial y estar en la mejor forma física. No estoy jugando el tiempo que quisiera, pero me estoy fogueando con los mejores”, dijo.

“Cuando llego a la selección tengo mucho que probar, mi rendimiento no se basa en 10 o más juegos, sino solo en un partido, esto me motiva a seguir haciendo las cosas bien, hay competencia en mi equipo que me ayuda a ser mejor”, finalizó.

Hagen se unió hoy a la azul y blanco a la que sin duda llega motivado luego de proclamarse campeón de la Leagues Cup con su club.