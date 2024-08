Bini lamentó la falta de contundencia contra Saprissa

COSTA RICA. El técnico de los Rojos reconoce que se pagó caro las opciones que se fallaron.

El técnico de Municipal, Sebastián Bini, habló en conferencia de prensa sobre el resultado de 1-0 contra el Saprissa, que también hizo que terminara fuera de la Copa Centroamericana.

El estratega es consciente que su equipo falló ocasiones importantes frente a la portería rival, y dijo: “Nosotros tuvimos opciones claras, no tuvimos la capacidad de resolverlo, pero sinceramente estoy agradecido con mis jugadores porque le jugamos de igual a igual. No logramos la victoria, pero en el futuro este partido nos hará crecer como equipo”,

Sebastián Bini “Fue un grupo complejo, el no haber ganado nuestro partido de local (contra el Real Estelí), no nos dejó con la ventaja que necesitábamos para venir acá. Teníamos aún así la posibilidad de clasificar ganando, pero no se pudo”.

Los Rojos ahora se enfocarán en el plano nacional para defender el título logrado en el Clausura 2024. En esta Fecha 5 no tendrán actividad, ya que su partido contra Achuapa se adelantó el pasado miércoles cuando ganaron 3-0.