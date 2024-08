Víctor Armas habló de los errores que han afectado a Guastatoya

EL PROGRESO – El defensor lamentó la racha en la que ha caído el equipo oriental.

Deportivo Guastatoya ha tenido un mal inicio en el Torneo Apertura 2024, en el que en cuatro jornadas solo ha sumado un empate y lo tiene en el último puesto de la tabla. Para Víctor Armas es una situación preocupante, en especial porque a pesar de tener un buen rendimiento no se ha logrado ser certeros.

“No tenemos palabras porque lo hemos intentado, estamos jugando bien, pero no se nos da la opción de anotar, no estamos con suerte para lograr el gol, el fin de semana logré anotar, pero no sirvió para evitar la derrota”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Trabajamos fuerte en la semana, el entrenador lo sabe, pero siento que no hay suerte, estamos en una mala racha como lo es el futbol, pero nos está costando en el inicio y confiamos en nosotros para poder levantarnos, así como sumar de a tres”, agregó.

Sobre los detalles a mejorar opinó: “Hay que ser más contundentes, porque esto es de tener una o dos y no perdonar, eso le ha pasado a los equipos que nos hemos enfrentado, por lo que hay que ser más certeros y también estar atentos atrás”.

El conjunto Pecho Amarillo siguió con su preparación en el estadio David Cordón Hichos, previo a visitar a Cobán Imperial el próximo sábado.