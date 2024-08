Amarini Villatoro lamentó la falta de contundencia de Xelajú MC

QUETZALTENANGO – El entrenador nuevamente habló de los fallos que ha tenido su equipo.

Xelajú MC volvió a dejar puntos de local al empatar sin goles contra Municipal el sábado, resultado que lamentó Amarini Villatoro, en especial porque otra vez se dio por la falta de contundencia porque no se aprovecharon las opciones de gol que se tuvieron, entre ellas un penal.

“Fue un partido disputado, no sirve muchas veces querer o buscarla, si no se es efectivo y eso ha pasado en estos dos partidos. No fuimos contundentes, dejamos puntos en estos dos juegos en casa y ahora hay que recuperarlos afuera”, dijo.

“Nos sigue faltando la lectura en ese último cuarto, el desmarque a veces llega sin necesidad de moverse, pero eso es complicado, hay que saber ocupar esos espacios vacíos y nos ha costado, pero se ha generado y faltó esa puntillada final, quedamos a deber en ese aspecto y sumado al penal que tuvimos”, agregó.

Villatoro también habló de los aspectos positivos: “Fuimos superiores al rival, me gustó la entrega de los jugadores, no me puedo quejar, la gente salió molesta pero hay que aceptar que todos corrieron, metieron y que tuvo buenos momentos pero simplemente no ha llegado el gol, estuvimos acertados con las diagonales, triangulaciones, pero en lo último fallamos a la hora de tomar decisiones”.

“A pesar de tener 10 hombres no renunciamos, porque generamos de dos a tres jugadas, me gustó esa actitud, pero la buscamos, no han llegado los goles y nuevamente dejamos puntos, pero tenemos suficiente plantel para recuperarnos afuera, sin duda lo negativo es que no llega el gol, pero lo positivo es la actitud y la insistencia de ir hacia adelante”, finalizó.

Los chivos son quintos de la tabla con seis puntos, el próximo sábado volverán a la actividad cuando visiten a Deportivo Mixco.